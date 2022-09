Biletul de Sanatate a revenit la Cluj. Calatorii, provocati la genuflexiuni pentru un bilet de bus gratuit - FOTO

Biletul de Sanatate, proiectul sportiv dedicat comunitatii care a avut un succes peste asteptari, a revenit marti, 20 septembrie, la Cluj-Napoca. Este cea de-a treia faza a programului initiat de Sports Festival, cu sprijinul Primariei Municipiului Cluj-Napoca si al Consiliului Local. Calatorii pot, din nou, sa obtina un bilet de autobuz gratuit in schimbul a 20 de genuflexiuni, executate in maxim doua minute.Automatul care citeste miscarile si emite biletele de sanatate a fost reamplasat in ... citeste toata stirea