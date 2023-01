Boc isi reafirma sustinerea pentru antrenorul "U" Cluj, "pentru ca are sange din sange universitar". Celor de la CFR le ureaza "drum bun spre titlu"

Emil Boc spune ca isi doreste ca Universitatea Cluj sa se mentina in prima liga, acordand sprijin si incredere totala lui Ioan Ovidiu Sabau. De ce are incredere absoluta in acest antrenor? Boc spune ca Sabau "are sange din sange universitar"."Eu evident imi doresc ca "U" Cluj sa isi regaseasca cadenta pentru a ramane in divizia A. Am mare incredere in Ioan Ovidiu Sabau pentru ca are sange din sange universitar, e "U-ist", si stie cat de importanta este pentru noi aceasta echipa. Stiu ca va ... citeste toata stirea