Boc lauda performanta CFR Cluj, dupa calificarea in primavara europeana: "O bucurie a Clujului"

Primarul Clujului a tinut sa laude performanta Campioanei, care s-a calificat pentru a treia oara in istorie in primavara europeana. Cunoscut ca inversunat sustinator al Universitatii, Emil Boc nu a ramas insa indiferent la performanta CFR Cluj.CFR Cluj a invins joi seara in Gruia campioana statului Kosovo, Ballkani, scor 1-0, si a avansat in primavara Conference League."E o victorie extraordinara a Romaniei, o bucurie a Clujului. Noi intre noi ne impartim in tabere, avem simpatii, dar cand e ... citeste toata stirea