Boc: Minciuna are picioare scurte si in cazul Djokovic

Primarul Emil Boc sustine ca "minciuna are picioare scurte si in cazul Djokovic" si ca numarul unu mondial nu isi respecta statutul.Minciuna are picioare scurte"Minciuna are picioare scurte si in cazul Djokovic. Arata cat de multe complicatii poate sa aiba cineva care nu se vaccineaza si minte, mai ales. Informatiile s-au schimbat de la o zi la alta. Cand s-a anulat decizia autoritatilor de suspendare a vizei a fost o chestie corecta a unui judecator, care arata ca democratia este functionala ... citeste toata stirea