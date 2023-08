Presa centrala a anuntat zilele trecute ca primarul Clujului, Emil Boc, l-a sunat pe Marius Sumudica pentru a-l chema la U Cluj si chiar i-ar fi inaintat o oferta. Sumudica, ramas liber dupa despartirea de Al-Raed, ar fi cerut 500.000 de euro pe sezon, pentru el si staff. Emil Boc neaga insa aceste informatii si spune ca "Universitatea Cluj are antrenor, il are pe Toni Petrea", iar daca clubul ar fi planificat asemenea schimbari ar fi trebuit sa-l anunte."Sunt consternat. Eu am cerut celor din ... citeste toata stirea