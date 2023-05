Sepsi si U Cluj vor disputa finala Cupei Romaniei in sezonul 2022/2023. Covasnenii au trecut fara drept de apel in semifinale de CFR Cluj, scor 3-0, in timp ce trupa lui Ioan Ovidiu Sabau a invins-o pe UTA Arad, 1-0.Ultimul act al Cupei Romaniei este programat pe 24 mai si va avea loc pe noua arena din Sibiu, recent inaugurata. Primarul Clujului a transmis ca si el va fi prezent la marea competitie, ba chiar pentru a participa la meci, Boc spune ca si-a anulat programul de la Bruxelles. ... citeste toata stirea