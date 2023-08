Luni, pe Cluj Arena, CFR Cluj a invins rivala din oras, "U" Cluj, cu scorul de 4-3 (1-2).Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost si el prezent la derbiul Clujului. Desi nu a invins echipa sa favorita, Boc este cunoscut ca fiind sustinator al Universitatii Cluj, edilul s-a declarat incantat de ceea ce a vazut. In pofida orgoliilor, Emil Boc spune ca este loc pentru toata lumea in acest oras."Pot sa spun ca am vazut cel mai frumos meci de cand exista Cluj Arena. Ma hazardez sa spun ... citeste toata stirea