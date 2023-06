Bogdan Vatajelu (30 de ani) a ramas liber de contract in aceasta vara, dupa despartirea de Universitatea Craiova, si a ales-o pe "U" Cluj in dauna FCSB-ului.Fundasul lateral a ales-o, in cele din urma, pe "U" Cluj, iar motivul este "stabilitatea" oferita de formatia clujeana."Ideea este ca cei de la 'U' Cluj m-au dorit foarte mult si am discutat o lunga cu ei, m-au dorit cel mai mult si am cantarit si anumite chestii pentru ca venind dupa accidentare poate in alta parte era mai greu si imi ... citeste toata stirea