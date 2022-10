BOSS-ul de la CFR Cluj a vorbit despre soarta lui Dan Petrescu

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, nu va fi demis de patronul CFR Cluj, Dan Petrescu.CFR Cluj va juca joi seara cu Sivasspor, liderul grupei."Anul acesta ne-am dorit foarte mult sa ne calificam in Champions League sau macar in Europa League, dar datorita ghinionului pe care l-am avut in primele meciuri nu am reusit, dar ne-am resemnat si am incercat sa continuam pe linia munde am reusit sa ne calificam. (...)Suta la suta ramane la Cluj! Noi il sustinem pana la capat. ... citeste toata stirea