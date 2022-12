BREAKING Acord de principiu cu Sabau! Fostul international semneaza cu "U" Cluj

Ioan Ovidiu Sabau are sanse mari sa fie nou antrenor al Universitatii Cluj. Fostul international a negociat doua zile la rand cu conducerea clubului, iar azi, spun sursele actualdecluj.ro, ar fi ajuns la un numitor comun, semnarea contractului fiind asteptata marti.Sabau revine, astfel, la U Cluj, dupa ce, in ultimul mandat, a ocupat functia de manager. Are o misiune o complicata: preia echipa la jumatatea unui sezon dificil, pe loc de baraj, la retrogradare, si trebuie sa o salveze.Ioan ... citeste toata stirea