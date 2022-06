BREAKING Alex Chipciu, de la CFR, a semnat cu "U" Cluj: "Nu e o problema ca a jucat la ei, el stie ce inseamna Universitatea. E un mare plus pentru noi!" / Durata contractului

Internationalul Alexandru Chipciu (33 de ani), care a jucat la CFR Cluj, a semnat cu rivala Universitatea.Fotbalistul va incepe pregatirea in scurt timp. El a semnat un contract valabil un sezon cu U.Mutarea a fost confirmata de managerul sportiv Gabriel Giurgiu, pentru actualdecluj.ro."A semnat pe un sezon si sunt convins ca ne va ajuta enorm. Vine cu valoarea lui, vine cu experienta lui. El aduce un mare plus. Ce importanta are ca a jucat la CFR? El nu a facut junioratul acolo, nu si-a ... citeste toata stirea