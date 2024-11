Bucurestenilor nu le vine sa creada! Cea mai mare medie de spectatori din Superliga o are Universitatea Cluj!

Universitatea Cluj continua sa impresioneze in Superliga Romaniei, nu doar pe teren, ci si in tribune. Clubul clujean, lider de mai multe etape in campionat, ocupa si primul loc in topul asistentei la meciuri, conform datelor oferite de Liga Profesionista de Fotbal (LPF)."Studentii" au atras, in medie, 11.550 de spectatori pe meci in acest sezon, ceea ce reprezinta aproape 40% din capacitatea stadionului. Cu aceasta performanta, Clujul depaseste echipe precum Rapid Bucuresti, care se afla pe ... citește toată știrea