"Bursucul" schimba fata CFR-ului anul acesta! Inca doi jucatori isi vor lua ramas bun de la echipa din Gruia

La CFR Cluj a inceput curatenia de iarna, in conditiile in care doi jucatori se vor desparti de echipa din Gruia.Este vorba despre Anton Kresic (28 ani) si Matija Boben (30 ani), ambii fiind stoperi de meserie.Kresic are oferta din Arabia Saudita, manifestandu-si si el dorinta de a pleca, in timp ce slovenul Matija Boben, din vara lui 2023 la CFR Cluj, nu mai intra in planurile "Bursucului".De altfel, acesta nu a mai bifat minute in tricoul ... citește toată știrea