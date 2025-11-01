Editeaza

Cade recordul de asistenta la U Cluj - FCSB? Biletele se vand ca painea calda. Ironia anului: "Avem meci foarte greu cu a doua echipa a Clujului, FCSB"

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 16:48
Universitatea Cluj se pregateste pentru un nou duel de foc cu FCSB, iar interesul suporterilor atinge cote impresionante. Confruntarea de pe Cluj Arena ar putea dobori recordul de asistenta stabilit in urma cu doar cateva luni, cand peste 25.700 de fani au fost prezenti la partida din 11 mai 2025, in care FCSB, proaspata campioana la acel moment, s-a impus cu 2-0.
Vom avea un nou record de audienta la Universitatea Cluj - FCSB?
De aceasta data, febra biletelor a cuprins intreg orasul. Tichetele ...citește toată știrea

