Cadou de Craciun pentru Dan Petrescu. Unul dintre jucatorii sai favoriti ar urma sa revina la CFR Cluj: ,,99% se intoarce la noi"

Dupa ce Dan Petrescu si-a asumat sa indeplineasca obiectivele clubului CFR Cluj si a fost incredintat cu continuarea mandatului de antrenor, ,,bursucul" a mai primit o veste buna.Unul dintre jucatorii sai preferati, Karlo Muhar ar urma sa revina la echipa din Gruia dupa perioada petrecuta in Arabia Saudita.Acesta a plecat de la CFR Cluj in perioada de mercato din vara, la Al-Orobah, in schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Totusi, formatia din Arabia Saudita nu a platit banii pentru acest ... citește toată știrea