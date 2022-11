Calificat in primavara europeana, Petrescu nu uita de contestatari: Multa lume e suparata acum, sunt convins!

CFR Cluj a terminat pe locul al doilea grupa din Conference League, cu 10 puncte, si s-a calificat in play-off-ul competitiei. In luna februarie, campioana va juca cu un loc 3 din Europa League.Multumit de calificare, antrenorul Dan Petrescu nu a uitat nici de criticile primite in ultimele luni."Cred ca e cea mai importanta victorie a sezonului. Nu ma asteptam sa facem 10 puncte cand a inceput grupa. Cand am vazut Sivasspor si Slavia, nu ma gandeam ca vom face 10 puncte. Ma gandeam cu ... citeste toata stirea