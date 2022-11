CFR Cluj isi afla azi, de la ora 15:00, adversara din play-off-ul de calificare in optimile Conference League. CFR Cluj este singura echipa din SuperLiga care va juca in primavara europeana, mai exact in barajul de calificare in optimile de finala din Conference League 2022-2023.Campioana Romaniei are opt posibili adversari in aceasta faza a competitiei. Daca gruparea din Cipru (AEK Larnaca) pare cea mai accesibila varianta ... citeste toata stirea