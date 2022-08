Campioana U BT Cluj se va reuni in 15 august. Meciuri de verificare cu echipe din Serbia, Polonia si Grecia

Campioana en-titre la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, are programata reunirea in 15 august, iar pana la primul meci oficial, Supercupa din 27 septembrie, va disputa mai multe amicale cu adversari din Serbia, Polonia si Grecia.Prima parte a pregatirii echipei antrenate de Mihai Silvasan se va derula pe plan local. In 1 septembrie este programat un prim meci amical, iar asupra adversarei urmeaza a fi luata o decizie de catre staful tehnic.Urmeaza o deplasare in Serbia, unde intre ... citeste toata stirea