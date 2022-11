Campioana U-BT Cluj, victorie cu Rapid Bucuresti! Ramane singura echipa neinvinsa din Liga Nationala

Campioana la baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins duminica, in deplasare, formatia Rapid Bucuresti, scor 79-77 (39-45), si ramane singura echipa neinvinsa din Liga Nationala.Principalii marcatori ai partidei au fost Stone 28 puncte, Jeremic 19, pentru Rapid, respectiv Guzman 18, Bircevic 13, Gordic 13, pentru U BT Cluj.Cosul victoriei a fost marcat de Stefan Bircevic in ultima secunda a partidei. U BT Cluj si-a pierdut cel mai bun jucator, Leo Meindl, in prima repriza, dupa un ... citeste toata stirea