Campionul mondial la natatie David Popovici a luat Bacalaureatul cu media 8,65. El a sustinut examenul de Bacalaureat pentru sportivii olimpici, la Valenii de Munte, transmite News.ro, conform G4Media."Sunt foarte multumit de rezultat si mai ales usurat. Pentru ca pe masura ce se apropia Bacalaureatul, am inceput sa invat din ce in ce mai mult, sa ma si stresez din ce in ce mai mult, cum sunt sigur ca au facut toti care au dat examenul acesta", a declarat Popovici pentru gsp.ro."M-am ... citeste toata stirea