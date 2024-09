Cand expira contractul lui Ovidiu Sabau, antrenorul momentului in Superliga

Ovidiu Sabau, antrenorul Universitatii Cluj, a reusit sa ridice nivelul echipei clujene si a "propulsat-o" pe locul in in Superliga, fiind pe locul 1 cu 21 de puncte, la 5 puncte distanta de locul 2, Otelul Galati.Cu toate acestea, la finalul stagiunii, contractul lui Ovidiu Sabau expira, iar fanii asteapta ca presedintele clubului, Radu Constantea, sa vina cu o noua oferta pe masa.Seful Universitatii Cluj a declarat ca are in vedere sa-i propuna prelungirea contractului, dar va tine cont si ... citește toată știrea