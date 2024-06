Cand se joaca Agassi / Graf - Simona Halep / Andrei Pavel, demonstrativul de lux la Sports Festival

Simona Halep joaca la dublu mixt alaturi de Andrei Pavel impotriva celor mai faimosi soti din lumea tenisului, Steffi Graf si Andre Agassi, dieara de la ora 18.In acest an, Clujul va gazdui doi tenismeni care au impreuna 30 de titluri de mare slem cucerite in probele individuale. In data de 15 iunie 2024, Cluj-Napoca va gazdui un meci demonstrativ de tenis care ii va avea in prim-plan pe cei mai faimosi soti din lumea tenisului: Andre Agassi si Steffi Graf. ... citește toată știrea