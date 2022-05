Cand se va juca meciul retur Dinamo - "U" Cluj. Fanii lui Dinamo se inghesuie la bilete in speranta ca echipa favorita va face o minune

Universitatea Cluj a castigat prima mansa a barajului de promovare/retrogradare contra lui Dinamo, scor 2-0, astfel ca meciul din Stefan cel Mare se anunta a fi unul incendiar. FRF a anuntat ora celui mai asteptat meci al finalului de sezon in fotbalul romanesc. Mansa retur a barajului de mentinere/promovare in Liga 1 este programata pe 29 mai, de la ora 21:00, pe stadionul "Dinamo".Dinamo Bucuresti risca sa retrogradeze in premiera in Liga 2, nu e de mirare ca suporterii lui Dinamo au anuntat ... citeste toata stirea