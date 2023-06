U Cluj a ajuns la o intelegere privind prelungirea contractului cu Alex Chipciu.Alex Chipciu a ajuns la FC Universitatea Cluj in vara anului trecut, de la CFR Cluj. A condus echipa din teren in acest sezon, purtand banderola de capitan. Experienta sa a jucat un rol important in locul 10 ocupat de "U" la finalul sezonului din Superliga, dar si in parcursul ... citeste toata stirea