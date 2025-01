"Captain" Chipciu a semnat! Pana cand ramane "student" la U Cluj Alexandru Chipciu

"Captain" Chipciu a semnat! Alexandru Chipciu ramane "student" la U Cluj pana in 2026Alexandru Chipciu, in varsta de 35 de ani, si-a prelungit contractul cu Universitatea Cluj pana in vara anului 2026. Fundasul lateral, care a devenit un pilon central al echipei, a semnat o prelungire cu un an a intelegerii care urma sa expire la finalul actualului sezon.Venit la "Sepcile rosii" in vara anului 2022 de la CFR Cluj, Chipciu a impresionat rapid prin ambitia si devotamentul sau, calitati ce l-au ... citește toată știrea