Care este primul fotbalist dat afara de Dan Petrescu. "Bursucul" nu-l vrea pe mijlocasul adus de Adrian Mutu

Dan Petrescu a inceput sa faca curatenie la CFR Cluj si l-a dat afara pe un fotbalist adus de Adrian Mutu.CFR Cluj inca este in carti pentru a termina pe locul doi, cel care duce in cupele europene, asa ca tensiunea este ridicata la echipa.Finantatorul echipei din Gruia a afirmat ca mijlocasul Filippo Falco (32 de ani), adus de Adrian Mutu la Cluj in februarie, nu mai este dorit de Dan Petrescu, motiv pentru care va fi transferat."Filippo Falco nu va ramane din vara. Dan Petrescu nu-l ... citește toată știrea