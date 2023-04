Clujenii sunt la un pas de finala Cupei Romaniei, iar castigarea acestui trofeu ar duce, in mod normal, la participarea in turul doi din preliminariile pentru UEFA Conference League. Cu toate acestea, Universitatea Cluj are mari sanse sa rateze participarea, chiar daca ar castiga trofeul.Universitatea Cluj are o sansa destul de mare sa ajunga in finala Cupei Romaniei. "Sepcile Rosii" au sansa de a readuce trofeul la Cluj, in cazul in care trec de aradenii de la UTA, echipa care tocmai l-a ... citeste toata stirea