Care sunt cele mai mediatizate sporturi din Romania?

Fotbalul este cel mai mediatizat sport din Romania, asa cum se astepta toata lumea, iar tenisul este pe locul al doilea.Top 10. Cele mai mediatizate Federatii Sportive din Romania in luna decembrie 2022.Cel mai mediatizat sport ramane fotbalul, Federatia Romana de Fotbal a fost mentionata in 3.294 din totalul de 7.762 materiale din presa scrisa, radio, tv, online si social media, in care s-au urmarit mentiunile tuturor Federatiilor Sportive din Romania.PROTV este postul de televiziune care a ... citeste toata stirea