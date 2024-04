Care sunt primii doi jucatori mari de la CFR Cluj de care vrea sa se desparta Dan Petrescu. Au salarii prea mari

Primele doua vedete de la CFR Cluj pe care Dan Petrescu ar vrea sa le dea afara sunt Panagiotis Tachtsidis (33 de ani) si Omar El Kaddouri (33 de ani). Potrivit prosport.ro, motivul ar fi ca acestia au salarii prea mari.Tachtsidis a venit la CFR Cluj in vara anului trecut. El a jucat in 32 de meciuri pentru CFR Cluj in actualul sezon, timp in care a inscris sase goluri si a dat doua pase decisive.El Kaddouri a semnat cu CFR Cluj la ... citește toată știrea