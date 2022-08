Cati bani a castigat CFR dupa calificarea in play-off. Grupele aduc potul cel mare din Conference League

CFR Cluj, dar si FCSB si Universitatea Craiova au mai facut joi un pas spre grupele Conference League, dupa ce au obtinut calificarea in faza play-off-ului. CFR Cluj a invins-o pe Sahtior Soligorsk, 1-0, dupa 0-0 in Turcia.Cele trei reprezentante ale Romaniei ramase in Europa au pus mana pe 200.000 de euro pentru accesul in ultimul tur al preliminariilor. Suma totala pe care si-au adjudecat-o in momentul de fata cele 3 cluburi este de 750.000!, scrie GSP.CFR insa, nu se poate multumi cu banii ... citeste toata stirea