Cati bani a cheltuit patronul CFR-ului de cand a preluat echipa. "Nu sunt nici eu sac fara fund si astept mai mult de la toti!"/ Salarii ametitoare platite de campioana Romaniei

Potrivit spuselor sale, patronul CFR-ului, Nelu Varga, a cheltuit peste 60 de milioane de euro in cinci ani de zile la CFR Cluj. El asteapta ca echipa sa se autofinanteze si contesta jocul din ultimele saptamani practicat de campioana."Acum 5 ani, cand am venit la CFR, mi-am fixat un target de 10 ani, in care clubul sa ajunga sa se autofinanteze si chiar sa aduca profit. Eu cred ca este posibil chiar din acest an, cu sponsorii pe care ii vom atrage si daca ajungem in grupele Champions League ... citeste toata stirea