Sepsi Sfantu Gheorghe si Universitatea Cluj se intalnesc astazi, de la ora 20:30, in cadrul finalei Cupei Romaniei. Meciul se va disputa pe Stadionul Municipal din Sibiu.Dupa ce a iesit din grupele competitiei, Universitatea Cluj a trecut in sferturile de finala de Hermannstadt, scor 2-1, si in semifinala de UTA Arad, scor 1-0. Este prima finala pentru "Sepcile Rosii" din ultimii opt ani.De cealalta parte, formatia lui Cristiano Bergodi a invins-o in "sferturi" fara drept de apel pe CS ... citeste toata stirea