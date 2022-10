Cati bani trebuie sa returneze Simona Halep, daca suspendarea va fi mentinuta

Simona Halep trebuie sa se judece pentru a demonstra daca este nevinovata. Daca decizia va fi mentinuta de tribunalele sportive, romanca va trebui sa returneze banii primiti la US Open, unde a fost depistata pozitiv cu Roxadustat.Halep a pierdut in primul tur la US Open si a primit 80.000 de dolari. Aceasta este suma care ii va fi luata, daca la final se va constata ca este vinovata.Maria Sharapova, depistata pozitiv in 2016 la Australian Open, cu Meldonium, a fost taxata mai dur, rusoaica ... citeste toata stirea