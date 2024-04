Ce a declarat Ioan Ovidiu Sabau, dupa esecul cu Craiova: "Am intrat in vacanta. Sunt dezamagit! Suparat, vorbim de Europa..."

Antrenorul U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, nu e digerat bine infrangerea cu FC Universitatea Cluj, pentru ca elevii lui aveau nevoie de puncte.Scorul a fost 3-2, iar Sabau a ajuns la concluzia ca "studentii" sunt in vacanta. U Cluj are nevoie de orice punct pentru a putea juca barajul pentru preliminariile Conference League. Pentru acest lucru trebuie sa se plaseze intre primele patru locuri din play-out."Poate nu stim ce inseamna sa jucam in Europa, am intrat in vacanta. Sunt dezamagit, suparat, ... citește toată știrea