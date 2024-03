Ce a spus CTP despre sentinta TAS: "Halep s-a abandonat pe mana escrocului Mouratoglou!"

Simona Halep va reveni in tenis, in urma deciziei date de TAS.Cristian Tudor Popescu a declarat ca "Simonei Halep i s-a facut dreptate, este o veste foarte buna, in ciuda faptului ca e surprinzatoare, eu nu am mai auzit de o asemenea reducere de suspendare pana acum, de la 4 ani la 9 luni. Si este o veste foarte buna pentru ca Tribunalul de la Lausanne a tinut seama de ce am spus din primul minut si pana azi.Am sustinut mereu, am si scris, ca Simona a gresit, dar nu pot sa cred ca in mod ... citește toată știrea