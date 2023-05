Universitatea Cluj a condus-o pe FC Voluntari cu 2-1 pana in minutul 87, dar a fost invinsa cu 3-2, dupa goluri luate in minutele 87 si 90+2. La finalul jocului, Ioan Ovidiu Sabau a tinut sa-si laude jucatorii si a pus esecul pe seama oboselii acumulate."Ca joc, am inceput destul de bine, dar a venit acea greseala, acea eliminare. Am revenit in joc, cu efort, am intrat cu 2-1 la pauza. A doua repriza, putine ocazii de a marca. Au avut cateva situatii ... citeste toata stirea