Ce avere are Mircea Lucescu blocata in bancile din Ucraina

Mircea Lucescu s-a intors in Romania in 25 februarie, dar a lasat in bancile din Ucraina o suma uriasa.Sport.ua scrie ca Mircea Lucescu nu a putut retrage suma de 5 milioane de dolari, posibilitatea de a muta numai 500.000 de dolari pe an intr-o alta banca din afara Ucrainei.Nici macar patronul Dinamo Kiev, Igor Surkis, nu a putut sa il ajute. Mircea Lucescu a mai trait lucruri similare si in 2014, in timpul razboiului din Crimeea.Salariul anual al lui Mircea Lucrescu la Dinamo Kiev este de ... citeste toata stirea