Ce bolid de lux si-a luat Adrian Mutu! Antrenorul CFR Cluj a "spart pusculita" pentru aceasta masina

Adrian Mutu a schimbat multe masini la viata lui, dar a si avut de unde sa plateasca pretul, fiind unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti din Romania. Acum, ca antrenor, "Briliantul" are venituri mari, asa ca si-a permis luxul unui Mercedes-Benz GLE 53 AMG Coupe cu facelift, unicul model din Romania.Antrenorul a investit o parte din banii pe care ii are in conturi in achizitionarea unui Mercedes-Benz, pe care a achitat nu mai putin de 120.000 de euro.Noul GLE 53 AMG Coupe valoreaza in ... citește toată știrea