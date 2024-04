Ce loc ocupa Simona Halep in clasamentul WTA. Sportiva a revenit in ierarhia mondiala dupa 7 luni

Simona Halep a aparut din nou in clasamentul WTA, potrivit listei publicate in cursul zilei de luni.Sportiva a reusit sa revina in clasamentul mondial dupa ce a obtinut 10 puncte pentru participarea la Miami Open.Momentan, Simona ocupa locul 1.143, fiind prezenta pentru prima data in clasament dupa 7 luni de absenta, potrivit Digisport.roUltima data cand aceasta a ocupat un loc in ierarhia mondiala a fost in 28 august 2023. Atunci, ea ocupa locul 1.138.In top 1000 jucatoare la nivel ... citește toată știrea