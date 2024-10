Ce meci! Ce victorie! Ce public! U-BT castiga dramatic meciul cu Umana Reyer Venezia, dupa ce antrenorul a fost eliminat in sfertul 3- REZUMAT VIDEO

U-BT Cluj-Napoca a inregistrat o victorie spectaculoasa in BKT EuroCup, pe BT ARENA, dupa un meci plin de tensiune in care a reusit sa revina de la un deficit de 15 puncte impotriva echipei Umana Reyer Venezia, impunandu-se cu 86-78. Partida, desfasurata in etapa a sasea, a fost marcata de un moment dramatic: eliminarea antrenorului Mihai Silvasan, care a transformat atmosfera intr-una electrizanta.Cu doar cateva minute inainte de inceperea meciului, Patrick Richard, accidentat in meciul cu ... citește toată știrea