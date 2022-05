Ce o asteapta pe CFR Cluj in Europa, dupa castigarea campionatului. Parcurs mai usor spre grupe Ligii fata de alti ani

CFR Cluj a castigat din nou campionatul, al cincilea la rand, si va juca in turul I preliminar din Liga Campionilor. Campioana va avea parte de adversari, in mare parte, accesibili. Mai mult decat atat, si in turul al doilea va fi tot cap de serie, iar in turul III preliminar ar putea intalni echipe superioare, dar nu de speriat. Fata de anii trecuti, play-off-ul nu pare atat de indepartat.CFR va intra in lupta in luna iulie.Posibili adversari in turul I:Zrinjski (Bosnia)Sutjeska Niksic ... citeste toata stirea