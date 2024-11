Ce risca Berto, jucatorul de la "U" Cluj, testat pozitiv la un control antidoping. Presedinte ANAD: ,,Daca sportivul si-a asumat, este strict problema lui"

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), Stefan Rohnean, a vorbit despre cazul jucatorului Hildeberto Pereira, depistat pozitiv cu Furosemid in cadrul unui control de rutina. Atacantul de la "U" Cluj si-a reziliat contractul in urma acestei descoperiri.ANAD urmeaza sa determine gradul de vinovatie al jucatorului in functie de rezultatul probei B, daca aceasta va fi solicitata.Presedintele ANAD a subliniat importanta analizei detaliate pentru a intelege contextul contaminarii si ... citește toată știrea