Gica Hagi a spus ce salariu incaseaza lunar, dand dovada de multa modestie pentru cariera pe care a avut-o.Gica Hagi este patron si manager al echipei Farul, a fost unul dintre cei mai buni mijlocasi ofensivi in Europa anilor '80, dar a ramas la fel de modest."Nu a crescut salariul, eu am bonusuri, doar bonusuri. 500 de euro, da, atat e salariul! E o anomalie care trebuie reglata si ea in viitorul apropiat. Nu poti sa fii si proprietar, si manager. A fost, a mers, ... citeste toata stirea