Ce se intampla cu Dan Petrescu, dupa ce CFR Cluj a pierdut meciul cu Universitatea Cluj. Balaj: ,,Depinde in primul rand de jucatori"

La inceputul saptamanii CFR Cluj a fost invinsa de rivala ,,U" Cluj, in etapa 19 din Superliga, scor 3-2.Dupa partida, au aparut zvonuri potrivit carora antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu ar urma sa fie demis. Cristi Balaj, presedintele CRF Cluj a venit cu explicatii in acest caz, mentionand ca nu a fost luata nicio decizie in acest caz.Astfel, Dan Petrescu va ramane pe banca formatiei din Gruia, cel putin pana la sfarsitul anului."Nu avem multe lucruri de declarat. Nu exista nicio noutate ... citește toată știrea