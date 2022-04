Ce studii are Simona Halep si cat a luat la BAC! A facut treburile cum trebuie tot timpul

Simona Halep este de departe cea mai de succes sportiva a Romaniei din ultimii 30 de ani. Ea are succes teribil in tenis, dar nu a ignorat scoala.Simona a fost eleva la Scoala Gimnaziala nr. 30 "Gheorghe Esiteica" din Constanta. In 2006, romanca a urmat cursurile Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" din Constanta.Desi a lipsit de la in prima faza de la Bacalaureat, pentru ca juca la un turneu in Asia, Simona Halep a dat examenul maturitatii si a luat media peste 8.Fostul diriginte al ... citeste toata stirea