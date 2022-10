Cea de-a doua editie Transylvania Open WTA 250 a inceput cu prima zi de calificari / Emma Raducanu nu a mai ajuns la Cluj, desi isi anuntase prezenta / Favorita turneului, campioana Barbora Krejcikova

Cea de-a doua editie Transylvania Open WTA250 se desfasoara in perioada 8-16 octombrie 2022, pe hard, in BT Arena din Cluj-Napoca, pe cele doua terenuri care au fost amenajate: Terenul Central si Terenul 2. Interviurile de pe teren vor fi realizate de fostul mare tenismen roman Horia Tecau, actual capitan al echipei Romaniei Billie Jean King Cup. Turneul a inceput cu doua zile de calificari, in cadrul carora jucatoarele se vor intrece pentru unul din cele sase locuri libere de pe tabloul ... citeste toata stirea