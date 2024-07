Cel mai in forma jucator pleaca de la U-BT Cluj. A fost MVP-ul din finala Ligii Nationale de Baschet Masculin

Doar un singur sezon a petrecut in Romania jucatorul care a fost declarat MVP-ul finalei Ligii Nationale de Baschet Masculin din campionat intern. Bryce Jones nu va mai evolua pentru U-BT Cluj-Napoca, transferandu-se la o echipa din Bosnia si Herzegovina, campioana KK IgokeaIncepand cu stagiunea viitoare, conducatorul de joc in varsta de 29 de ani va evolua pentru campioana Bosniei, KK Igokea. Aceasta echipa va juca si in grupele Basketball Champions League, unde este repartizata in grupa A, ... citește toată știrea