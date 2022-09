CFR a renuntat la unul dintre cei mai longevivi jucatori. Fotbalistul, prezentat oficial la noua echipa

Unul dintre cei mai longevivi jucatori din lotul CFR-ului a parasit-o pe campioana. Adrian Paun va evolua, cel putin un sezon, in Israel, la Hapoel Beer Sheva.Adrian Paun a ajuns rezerva de lux in Gruia. Are doar cinci aparitii in Superliga in acest sezon si isi dorea sa joace in strainatate. Hapoel Beer Sheva, care a eliminat-o pe CSU Craiova din Conference League, a trimis o oferta pentru el. Atacantul a fost prezentat deja la noua echipa."Sunt fericit sa fiu aici. Unul dintre cei cu care ... citeste toata stirea