CFR Cluj a anuntat in cursul diminetii transferul definitiv al mijlocasului Nana Boateng in Coreea de Sud, la Jeonbuk Motors, formatia antrenata de Dan Petrescu."Multumim, Nana Boateng! Cluburile CFR 1907 Cluj si Jeonbuk Hyundai Motors au ajuns la un acord privind transferul definitiv al jucatorului Nana Boateng la formatia din Coreea de Sud."Venit la CFR in luna septembrie 2021, Nana a devenit rapid unul dintre cei mai puternici si constanti mijlocasi din Liga 1. Cu aproape ... citeste toata stirea