CFR, al optulea transfer in aceasta vara. Un fundas din liga a doua din Portugalia a semnat cu echipa lui Petrescu

CFR Cluj a anuntat transferul unui fundas central necunoscut, Leo Bolgado (25 de ani) de la Leixoes, din liga secunda portugheza. In ultimul sezon, Bolgado a fost titular de baza, cu 32 de partide jucate si doua goluri."Cluburile CFR 1907 Cluj si Leixoes au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fundasului brazilian Leo Bolgado in Gruia! Cu 118 meciuri in cariera, aparatorul de 25 de ani a evoluat pana acum in Portugalia.La nivel de tineret, Bolgado a imbracat tricoul celor de la ... citește toată știrea